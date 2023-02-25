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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:52

Концепция национальной безопасности Белоруссии обновлена на 70%

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Концепция национальной безопасности Белоруссии обновлена на 70%, хотя ее структура и основа остались прежними, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

"В целом концепция обновлена на 70%, но ее структура и основа прежние", - сказал Вольфович в эфире телеканала "Беларусь-1" в субботу.

Вольфович отметил, что при подготовке документа был изучен опыт зарубежных стран по разработке таких стратегических документов. В частности, США, Великобритании, Германии, Франции, а также Казахстана, Узбекистана и России - основного стратегического партнера.

"Тем более что в 2021 году Российская Федерация приняла обновленную Стратегию национальной безопасности. Конечно же, опыт этих документов был нами изучен", - пояснил госсекретарь Совбеза.

Также он сообщил о причинах изменения Концепции национальной безопасности. По его словам, это было вызвано указаниями, которые президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал в ходе VI Всебелорусского народного собрания, а также изменениями, произошедшими за почти 13 лет существования действующей концепции.

"При этом, как отметил президент, нынешняя концепция не утеряла своей актуальности. Ее положения сегодня востребованы, значимы и работают. Поэтому неукоснительным требованием Президента было оставить или оттолкнуться от действующей концепции. То есть сохранить преемственность действующих положений", - заявил Вольфович.

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