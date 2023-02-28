Китай заявил о злоупотреблении властью на фоне запрета TikTok в Белом доме

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Китайский МИД назвал решение администрации президента США удалить приложения китайской соцсети TikTok со всех правительственных устройств необоснованным давлением на иностранные компании.

"Насколько неуверенными в себе могут быть США, ведущая сверхдержава мира, чтобы до такой степени бояться любимого приложения молодежи?" - цитирует информагентство Associated Press (AP) представителя китайского МИД Мао Нин.

"Решительно выступаем против ошибочной практики американской стороны по обобщению понятия национальной безопасности, злоупотреблению государственной властью и необоснованному давлению на компании из других стран", - заявила она.

Мао Нин также призвала Вашингтон соблюдать принципы рыночной экономики и "обеспечить открытую, справедливую и недискриминационную среду для компаний со всего мира, чтобы они могли инвестировать и работать в Соединенных Штатах".

По данным AP, Белый дом во вторник обязал все федеральные агентства в течение 30 дней удалить TikTok со всех правительственных устройств. Затем аналогичное решение приняли власти Канады.

На прошлой неделе Европейская комиссия объявила о приостановке использования TikTok на своих корпоративных устройствах из соображений кибербезопасности.