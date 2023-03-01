Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Блинкен не планирует встреч с Лавровым и главой МИД Китая на саммите G20

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду заявил, что не собирается проводить встречи с министрами иностранных дел России и Китая Сергеем Лавровым и Цинь Ганом "на полях" встречи глав МИД G20 в Индии.

В РоссииПесков не стал комментировать визит Блинкена в страны Центральной АзииЧитать подробнее

"У меня нет планов на встречу ни с одним из них", - приводят западные СМИ слова Блинкена журналистам в Ташкенте.

При этом Bloomberg отмечает, что госсекретарь не исключил встречи с прочими российскими и китайскими дипломатами на саммите.

Встреча министров иностранных дел "двадцатки" пройдет 1-2 марта в Нью-Дели.

Блинкен и Лавров не проводили очные переговоры с января 2022 года.

Энтони Блинкен США Сергей Лавров Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Парламент Финляндии одобрил соглашения о членстве страны в НАТО

Парламент Финляндии одобрил соглашения о членстве страны в НАТО

В Тирасполе не заметили признаков приготовлений к боевым действиям в Приднестровье

Чавушоглу исключил присоединение Турции к каким-либо односторонним санкциям

В МИД Белоруссии предупредили об угрозе прямого столкновения ядерных держав

В США заявили о способности Ирана за 12 дней произвести материал для атомной бомбы

Что случилось этой ночью: среда, 1 марта

Число жертв столкновения поездов в Греции выросло до 29 человек

Число жертв столкновения поездов в Греции выросло до 29 человек

Два поезда столкнулись в Греции, 16 человек погибли, более 80 ранены

В Пентагоне заявили, что помощь Украине поставляется исходя из ее потребностей

В Пентагоне заявили, что помощь Украине поставляется исходя из ее потребностей

Белград готов вести переговоры по согласованным пунктам, касающимся урегулирования в Косово

Белград готов вести переговоры по согласованным пунктам, касающимся урегулирования в Косово
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });