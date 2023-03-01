Таджикистан отправит своих граждан на сезонные работы в Великобританию

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Миграционная служба министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в 2023 году отправит граждан республики на сезонные работы в Великобританию, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Регистрация граждан, желающих выехать на работу в Великобританию, осуществляется только в ГУ "Центры по консультированию и подготовке трудовых мигрантов перед выездом" в Душанбе. Процесс отбора и найма граждан в рамках программы сезонных работ в Великобритании осуществляется только на конкурсной основе представителями компании Pro-Force. После прохождения отбора документирование, визовое обеспечение, страхование и проезд до места работы осуществляются за счет самого кандидата", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что госучреждение "Центры по консультированию и подготовке трудовых мигрантов перед выездом" при миграционной службе по инициативе посольства Таджикистана в Великобритании подписало соглашение о сотрудничестве только с британской компанией Pro-Force.

Услуги центров по консультированию и подготовке трудовых мигрантов перед выездом по регистрации граждан осуществляются бесплатно.

Кроме того, в целях диверсификации миграционных процессов государственным учреждением "Центры по консультированию и подготовке трудовых мигрантов перед выездом" в Душанбе подписаны также соглашения о сотрудничестве с Южной Кореей.