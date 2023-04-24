Выезжающих в Корею таджикских трудовых мигрантов начали обучать корейскому языку

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Для выезжающих на работу в Республику Корея таджикских трудовых мигрантов в Душанбе открыли специальные краткосрочные курсы корейского языка, сообщает пресс-служба государственного учреждения "Центр обучения взрослых Таджикистана".

"Продолжительность курса в Центре составляет от 1 до 3 месяцев. Гражданам после успешного окончания учебы выдаются сертификаты с государственным кодом", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, граждане Таджикистана стали чаще выезжать на работу в Южную Корею, где спрос на таджикских специалистов растёт, поэтому принимаются меры по повышению уровня их знаний.

В октябре прошлого года после прохождения подготовки в Душанбе в "Центре консультирования и подготовки трудовых мигрантов" в Сеул вылетела первая группа из 22 человек - специалистов в области сельского хозяйства.

В пресс-центре министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана тогда сообщили, что отправка специалистов осуществлена на основании договора, заключенного между ведомством и администрацией южнокорейского города Хампён в провинции Чолла-Намдо по заявке работодателя на сезонные работы.

Позже в Сеул была направлена вторая группа таджикских специалистов в количестве 36 человек.

По сведениям Минтруда, 90% трудовых мигрантов из республики выезжают на заработки в Россию, 5% - в Казахстан, остальные - в страны дальнего зарубежья. В министерстве отмечают, что правительство осуществляет диверсификацию направления трудовой миграции: помимо Кореи, соглашение о направлении рабочих из Таджикистана достигнуто и с Великобританией.

В ведомстве сообщили, что Южная Корея нуждается в рабочей силе в аграрной отрасли, легкой промышленности и автомобилестроении. В августе прошлого года в Таджикистане побывала южнокорейская делегация, в состав которой вошли представители Комитета системы образования и оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях республики Корея, World Мobility Association, которая обсуждала вопрос создания в Таджикистане Центра изучения корейского языка.