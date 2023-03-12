Около 500 тысяч человек приняли участие в акциях протеста против правительства в Израиле

Фото: Amir Levy/Getty Images

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Организаторы прошедших вечером в субботу акций протеста против правительства Израиля и его плана судебной реформы сообщили об участии в них около 500 тысяч человек, пишет Times of Israel.

При этом СМИ дают разные оценки. Так, Times of Israel пишет о 300 тысячах демонстрантов, а Jerusalem Post оценивает их число примерно в 250 тысяч.

При этом, как отмечается в сообщениях, в одном только Тель-Авиве собралось не менее 200 тысяч демонстрантов. Крупные акции прошли и в других израильских городах.

Демонстранты в последние недели регулярно протестуют против плана правящей правой коалиции по реформе судебной системы. В израильской оппозиции считают, что реформа ослабит судебную власть и ее способность контролировать действия правительства и парламента.

При этом в правящей коалиции во главе с Биньямином Нетаньяху пока не хотят отказаться от проекта реформы и планируют уже в воскресенье продолжить работу над тем, чтобы его одобрил Кнессет.