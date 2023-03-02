На Тайване второй день подряд фиксируют значительные силы ВВС КНР в зоне ПВО острова

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Тайбэе заявили, что второй день подряд наблюдают полеты значительного количества истребителей ВВС КНР в провозглашенной властями Тайваня зоне идентификации ПВО острова, сообщают в четверг западные СМИ.

В четверг тайваньские власти обнаружили 21 истребитель ВВС КНР, который пролетел через юго-западную часть зоны ПВО. 17 истребителей J-10 держались ближе к побережью материкового Китая, а четыре истребителя J-16 совершили полет к северо-востоку от контролируемых Тайбэем островов Пратас (китайское название - Дунша).

Накануне тайванские военные засекли 19 истребителей ВВС КНР в зоне идентификации ПВО.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.