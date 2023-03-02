Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

На Тайване второй день подряд фиксируют значительные силы ВВС КНР в зоне ПВО острова

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Тайбэе заявили, что второй день подряд наблюдают полеты значительного количества истребителей ВВС КНР в провозглашенной властями Тайваня зоне идентификации ПВО острова, сообщают в четверг западные СМИ.

В четверг тайваньские власти обнаружили 21 истребитель ВВС КНР, который пролетел через юго-западную часть зоны ПВО. 17 истребителей J-10 держались ближе к побережью материкового Китая, а четыре истребителя J-16 совершили полет к северо-востоку от контролируемых Тайбэем островов Пратас (китайское название - Дунша).

Накануне тайванские военные засекли 19 истребителей ВВС КНР в зоне идентификации ПВО.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Тайвань Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" стартовал к МКС

Новым президентом Вьетнама стал Во Ван Тхыонг

Захарова заявила, что встреча Лаврова и Блинкена на саммите G20 не могла состояться

Захарова заявила, что встреча Лаврова и Блинкена на саммите G20 не могла состояться

Что случилось этой ночью: четверг, 2 марта

Российская делегация прибыла на встречу глав МИД G20

Госдеп США одобрил поставку оборудования для истребителей F-16 ВВС Тайваня

Госдеп США одобрил поставку оборудования для истребителей F-16 ВВС Тайваня

ЕС предложит план по увеличению поставок боеприпасов Киеву

Космический корабль Сrew Dragon стартует к МКС с космонавтом "Роскосмоса"

Космический корабль Сrew Dragon стартует к МКС с космонавтом "Роскосмоса"

США готовы корректировать ядерный арсенал в ответ на аналогичные шаги РФ

РФ и США расширили соглашение о перекрестных полетах на МКС

РФ и США расширили соглашение о перекрестных полетах на МКС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });