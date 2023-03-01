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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

На Тайване заявили о полете 19 китайских истребителей в зоне ПВО острова

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Тайбэе заявили, что в среду засекли 19 истребителей ВВС КНР в провозглашенной властями Тайваня в одностороннем порядке зоне идентификации ПВО острова, сообщает Channel News Asia.

По данным тайванского оборонного ведомства, истребители J-10 пролетели через юго-западную часть зоны ПВО. Однако самолеты не пересекали разделительную линию в Тайваньском проливе, отделяющую зоны под контролем Пекина и Тайбэя.

В свою очередь военные Тайваня следили за ситуацией и отправили в этот район собственные самолеты.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Channel News Asia напоминает, что с конца прошлого августа, когда Народно-освободительная армия Китая провела маневры возле Тайваня, самолеты ВВС КНР почти каждый день летают через разделительную линию в Тайваньском проливе.

Китай Тайвань
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