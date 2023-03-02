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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Шольц призвал Пекин повлиять на Москву для урегулирования ситуации вокруг Украины

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц обратился с призывом к властям КНР повлиять на Россию в связи с украинским конфликтом.

"Мой посыл в адрес Пекина ясен: использовать свое влияние на Москву с целью вывести российские войска", - процитировали в четверг западные СМИ слова Шольца.

Канцлер также предостерег власти Китая от поставок вооружений России.

В феврале МИД КНР опубликовал заявление с призывом к прекращению боевых действий на Украине и началу переговорного процесса. После этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что инициатива Пекина по урегулированию ситуации на Украине не учитывает позиции всех сторон, поэтому ее будет сложно реализовать.

Германия Олаф Шольц Китай Россия Украина
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