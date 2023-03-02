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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Число новых заявок на пособие по безработице в США снизилось на 2 тыс. - до 190 тыс

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 2 тыс. - до 190 тыс. человек, говорится в отчете Министерства труда США.

Неделей ранее этот показатель составил 192 тыс.

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Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост числа заявок до 195 тыс.

Количество заявок остается ниже отметки в 200 тыс. уже семь недель подряд, отмечает Минтруда.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, увеличилось до 193 тыс. по сравнению с 191,25 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 18 февраля, сократилось до 1,655 млн с пересмотренных 1,660 млн неделей ранее. Эксперты в среднем прогнозировали повышение этого показателя до 1,665 млн с объявленных ранее 1,654 млн.

США
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