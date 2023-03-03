Более 14,5 тыс. человек заболели COVID-19 в России за сутки

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил более 14,5 тысячи случаев, скончались 40 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"Выявлено 14 516 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 546 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 12,5%", - сообщили в оперштабе.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 26 субъектах РФ, снижение - в 49 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 14 096 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 420.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 40 человек, накануне сообщалось о 39 умерших.

"Выздоровели за сутки 11 512 человек, или на 17,4% меньше в сравнении с 2 марта", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 314 520 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 396 216 умерших и 21 656 858 выздоровевших.