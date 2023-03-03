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В ЕС отложили принятие новых стандартов по выбросам углекислого газа для автомобилей

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Принятие Евросоюзом новых стандартов по выбросам углекислого газа для легковых автомобилей и автобусов откладывается на более поздний срок из-за противодействия Германии, некоторых других стран и правоцентристского крыла европейских законодателей, сообщило в пятницу представительство Швеции, которая председательствует в Совете ЕС.

"Голосование (первоначально запланированное на следующую неделю - ИФ) состоится на более позднем заседании Совета (ЕС)", - заявило шведское председательство, отметив, что дата еще не назначена.

В прошлом году законодатели ЕС и правительства стран-членов союза договорились, что производители должны сократить выбросы у новых автомобилей на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 2021 года и на 100% - в 2035 году. Фактически это означает, что продажа новых автомобилей, работающих на углеводородном топливе, таком как нефтепродукты, будет запрещена.

Некоторые страны, в том числе Германия, обратились в Еврокомиссию (ЕК) с просьбой сделать исключение для автомобилей, работающих на "экологическом топливе". Его можно производить из возобновляемых источников энергии и углерода, выделяемого из воздуха. Однако ЕК пока молчит.

Правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая фракция Европарламента, выступает против запрета и призывает к этому правительства стран союза.

Главный переговорщик ЕНП по этой проблеме Йенс Гизеке мотивирует позицию консерваторов тем, что запрет будет мешать инновациям, приведет к потере тысяч рабочих мест и к упадку важнейшей отрасли европейской промышленности.

"Мир продолжит ездить на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания. Наша задача - сделать их максимально эффективными с точки зрения выбросов CO2, а не запрещать. Экологические виды топлива могут помочь", - сказал Гизеке.

Иного мнения - европейские "зеленые". Их лидер в Европарламенте Филипп Ламбер считает, что это не должно быть темой продолжения дебатов. Германия уже согласилась на поэтапный отказ от двигателей внутреннего сгорания и в Брюсселе это уже решено. Германия должна оставаться надежным европейским партнером, отметил он в заявлении, разосланном журналистам.

ЕС Швеция
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