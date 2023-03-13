В Италии выступили против запрета на продажу в ЕС машин с двигателями внутреннего сгорания

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Обсуждаемое в ЕС предложение о запрете продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в случае одобрения станет ударом по Европе и подарком для Китая, заявил в понедельник министр транспорта Италии Маттео Сальвини.

По сообщению агентства EFE, министр пояснил, что он в данном случае выражает точку зрения не только Италии.

"У нас прошла важная встреча с представителями правительств восьми европейских стран. Цель встречи - сказать "нет" запрету на автомобили, работающие на бензине, дизеле. Если мы будем продавать только электромобили, то сделаем подарок Китаю", - отметил Сальвини.

По его мнению, предложение Брюсселя может лишь привести к сокращению количества рабочих мест. "Защите природы данная идея никак не поможет", - добавил итальянский министр.

Во встрече, о которой рассказал Сальвини, приняли участие министры из Италии, Германии, Польши, Чехии, Венгрии, Румынии, Словакии и Португалии, поясняет EFE.

Ранее в марте председательствующая в Совете ЕС Швеция сообщила, что принятие Евросоюзом новых стандартов по выбросам углекислого газа для легковых автомобилей и автобусов откладывается на более поздний срок из-за противодействия Германии, некоторых других стран и правоцентристского крыла европейских законодателей.

В прошлом году законодатели ЕС и правительства стран-членов союза договорились, что производители должны сократить выбросы у новых автомобилей на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 2021 года и на 100% - в 2035 году. Фактически это означает, что продажа новых автомобилей, работающих на углеводородном топливе, таком как нефтепродукты, будет запрещена.

Некоторые страны, в том числе Германия, обратились в Еврокомиссию (ЕК) с просьбой сделать исключение для автомобилей, работающих на "экологическом топливе". Его можно производить из возобновляемых источников энергии и углерода, выделяемого из воздуха. Однако ЕК пока молчит.

Правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая фракция Европарламента, выступает против запрета и призывает к этому правительства стран союза.

Главный переговорщик ЕНП по этой проблеме Йенс Гизеке мотивирует позицию консерваторов тем, что запрет будет мешать инновациям, приведет к потере тысяч рабочих мест и к упадку важнейшей отрасли европейской промышленности.

"Мир продолжит ездить на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания. Наша задача - сделать их максимально эффективными с точки зрения выбросов CO2, а не запрещать. Экологические виды топлива могут помочь", - сказал Гизеке.

Иного мнения придерживаются европейские "зеленые". Их лидер в Европарламенте Филипп Ламбер считает, что это не должно быть темой продолжения дебатов. Германия уже согласилась на поэтапный отказ от двигателей внутреннего сгорания, и в Брюсселе это уже решено. Германия должна оставаться надежным европейским партнером, отметил он в заявлении, разосланном журналистам.