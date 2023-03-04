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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Байден поблагодарил Шольца за отказ от российских энергоносителей

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден выразил благодарность немецкому канцлеру Олафу Шольцу за отказ от российских энергоносителей, отметив, что это было непросто для Германии, сообщают американские СМИ.

"И я хочу поблагодарить тебя, Олаф, за твое уверенное и устойчивое руководство (...) Я знаю, что это было нелегко", - сказал Байден Шольцу перед закрытой встречей двух лидеров в Белом доме, говоря о курсе ФРГ на отказ от российских энергоносителей.

По информации американских СМИ, встреча Байдена и Шольца может продлиться около часа.

ФРГ, как сообщалось, смогла сократить зависимость от российских поставок за счет общего снижения потребления газа, импорта СПГ через соседние страны Европы, увеличения поставок по газопроводам из Норвегии и Нидерландов.

Германия вместе с западными партнерами предприняла ряд шагов, которые привели к сокращению российских поставок газа. Федеральное правительство ввело внешнее управление и национализировало бывшую дочернюю компанию "Газпрома" Gazprom Germania, которая в результате оказалась под блокирующими контрсанкциями России.

США Джо Байден
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