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Жена Байдена раскритиковала идею теста на умственные способности политиков старше 75 лет

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Первая леди Америки Джилл Байден подвергла критике предложение кандидата на пост президента от Республиканской партии Никки Хейли о тестах на когнитивные способности политиков старше 75 лет.

"Это смешно", - сказала супруга президента Джо Байдена в интервью телеканала CNN.

В ответ на вопрос ведущей, готов ли пройти такой тест действующий президент, Джилл Байден сказала: "Мы даже не обсуждали... мы бы никогда даже не обсуждали что-то подобное".

Хейли ранее выступила с инициативой тестирования политиков, а также введения ограничений для занятия должностей законодателями в своей первой предвыборной речи.

"В Америке, которую я вижу, постоянно занимающий должность политик в конце концов должен уходить в отставку", - сказала она.

"У нас будут ограничения по срокам полномочий в конгрессе и обязательные тесты на когнитивные способности для политиков старше 75 лет", - заявила она.

Президенту США в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет. Его частые оговорки в речах и на встречах, потеря ориентации в пространстве неоднократно становились предметом сообщений СМИ. Тем не менее, он несколько раз заявлял, что пока не отказывается от того, чтобы баллотироваться на переизбрание на посту президента на выборах 2024 года. С Джилл Байден согласен 81-летний независимый сенатор Берни Сандерс, назвавший предложение Хейли "абсурдным".

"Мы боремся с расизмом, мы боремся с сексизмом, мы боремся с гомофобией, я думаю, мы также должны бороться с эйджизмом", - сказал ранее Сандерс в интервью телеканалу CBS.

США Джилл Байден Джо Байден
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