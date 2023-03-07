Глава МИД Китая заявил, что Европе для стабилизации ситуации необходима стратегическая автономия

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Европа должна сделать соответствующие выводы из украинского кризиса и обеспечиться стратегическую автономию, для стабилизации ситуации, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган.

"Мы надеемся, что Европа, пережившая невзгоды кризиса на Украине, будет полна решимости хорошенько подумать и по-настоящему реализовать стратегическую автономию и долгосрочную стабильность", - сказал он на пресс-конференции в Пекине в рамках проходящей сессии ВСНП.

Министр выразил готовность работать с ЕС, "чтобы придерживаться подлинной многосторонности, придерживаться взаимного уважения, взаимовыгодного сотрудничества, преодолевать различные потрясения и трудности".