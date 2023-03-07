"Белорусская ассоциация журналистов" признана в стране экстремистской

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Комитет госбезопасности Белоруссии внес в перечень экстремистских организаций неправительственную "Белорусскую ассоциацию журналистов".

Соответствующая запись была внесена во вторник в документе на сайте министерства внутренних дел республики.

Основанием стало решение КГБ от 28 февраля 2023 года "О признании группы граждан экстремистским формированием и запрете его деятельности".

Сообщается, что "группа граждан из числа представителей неправительственной общественной организации "Белорусская ассоциация журналистов" осуществляет экстремистскую деятельность".