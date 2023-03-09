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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Эстонские консерваторы попросили суд аннулировать результаты электронного голосования

Партия отмечает аномалии и технические ошибки при таком голосовании, а также непроверяемость результатов

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Эстонская консервативная народная партия (EKRE) попросила Государственный суд признать результаты электронного голосования на выборах в Рийгикогу (парламент) недействительными.

"Партия считает определение результатов выборов незаконным, указывает на наличие ряда аномалий и технических ошибок при электронном голосовании, которые, по мнению партии, ставят под сомнение надежность используемой при электронном голосовании инфраструктуры", - сообщила EKRE.

Партия также считает проблемой то, что система электронного голосования не обеспечивает соблюдение общих принципов выборов, а в законе о выборах в парламент отсутствуют правила электронного голосования и определения результатов.

"В 2019 году Государственный суд разъяснил, что требования к электронному голосованию должны быть предусмотрены законом. Пока ничего не сделано, - сказал лидер консерваторов Мартин Хельме. - Существующее регулирование по сути проводится по усмотрению Республиканской избирательной комиссии, которая создает правовые нормы, организует их реализацию и осуществляет надзор за ее выполнением, что в корне противоречит полномочиям с принципами разделения и верховенства права. Это привело к ситуации, когда не соблюдаются основные требования безопасности и проверяемости, а выборы не поддаются проверке".

Эстонскую консервативную народную партию представляет адвокат Пауль Керес.

На парламентских выборах 5 марта консерваторы уверенно лидировали при подсчете голосов на бумажных бюллетенях. Однако после обнародования электронных голосов далеко вперед вырвалась правящая партия Реформ. В результате после подсчета 97% голосов реформисты получили в парламенте 37 мест, а консерваторы стали вторыми с 17 мандатами.

Пока жалоба консерваторов не будет рассмотрена, избирком не сможет подвести итоги голосования.

Лидеры создаваемой новой коалиции и президент Алар Карис выразили надежду, что создание нового правящего альянса из-за этого не затянется.

Эстония Алар Карис Рийгикогу EKRE Мартин Хельме
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