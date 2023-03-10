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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

В Эстонии задержан лидер движения "Вместе", побывавший недавно в новом регионе России

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Полиция безопасности Эстонии сообщила, что задержала трех человек, в том числе лидера движения "Вместе" Айво Петерсона и гражданина России с видом на жительство в Эстонии. Имена задержанных, кроме Петерсона, пока не разглашаются.

Их подозревают в установлении связей, направленных против Эстонской Республики.

"Это предварительное подозрение, которое может измениться или уточниться в ходе процедуры", - говорится в сообщении.

Петерсон неоднократно выступал с заявлениями в поддержку действий России, а незадолго до парламентских выборов в Эстонии, состоявшихся 5 марта, посетил новый регион России.

Петерсон баллотировался на северо-востоке республики на прошедших 5 марта выборах в парламент по списку Объединенной левой партии Эстонии и получил там 3969 голосов. Это один из рекордных показателей в регионе, однако голосов не хватило для депутатского мандата.

Движение "Вместе" было официально зарегистрировано в Эстонии в апреле 2022 года. По сообщениям эстонских информационных ресурсов, движение призывает Эстонию "быть мостом между Востоком и Западом".

Эстония Айво Петерсон Вместе Украина
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