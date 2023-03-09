Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

В Эстонии планируют расширить запрет на доступ к российским медиаканалам

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) собирается еще больше ограничить доступ к российским медиаканалам.

"В целом по той или иной причине в Эстонии запрещено вещание 50 телеканалов. Кроме того, ограничен доступ к 80 сайтам, на которые наложены санкции", - сообщила в четверг порталу телерадиовещания ERR представитель TTJA Хелен Рохтла (Helen Rohtla).

В миреВ Эстонии прекращается трансляция ряда российских и белорусских телеканаловЧитать подробнее

По ее словам, хотя введенный TTJA запрет на вещание российских телеканалов истек в конце февраля, они по-прежнему недоступны из-за санкций Евросоюза.

Однако, по данным TTJA, запрет можно обойти, так как некоторые каналы доступны в приграничных регионах, а другие можно смотреть в интернете. Согласно опросу Госканцелярии Эстонии, 40% тех, кто продолжил смотреть российские каналы, делали это именно в интернете.

"Мы думаем над тем, как закрыть телеканалы, доступные в интернете. Среди каналов остались те, которые мы считаем проблемными", - подчеркнула Рохтла.

Эстония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кремль усомнился в причастности проукраинской группировки к подрыву "Северных потоков"

Кремль усомнился в причастности проукраинской группировки к подрыву "Северных потоков"

Агентство Argus запустило котировку Urals в Индии

Грузинская оппозиция проведет новый митинг у здания парламента

Credit Suisse отложил публикацию годового отчета после ночного звонка SEC

Власти Грузии на фоне протестов отозвали законопроект об иноагентах

Более 130 участников акции протеста задержаны в Тбилиси

Цена нефти Brent стабилизировалась после снижения во вторник и среду

Цена нефти Brent стабилизировалась после снижения во вторник и среду

Что случилось этой ночью: четверг, 9 марта

В НАТО заявили, что обеспокоены грузинским законопроектом об иноагентах

В НАТО заявили, что обеспокоены грузинским законопроектом об иноагентах

Специалисты скорректировали орбиту МКС для возвращения корабля "Союз МС-22" на Землю

Специалисты скорректировали орбиту МКС для возвращения корабля "Союз МС-22" на Землю
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });