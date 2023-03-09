В Эстонии планируют расширить запрет на доступ к российским медиаканалам

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) собирается еще больше ограничить доступ к российским медиаканалам.

"В целом по той или иной причине в Эстонии запрещено вещание 50 телеканалов. Кроме того, ограничен доступ к 80 сайтам, на которые наложены санкции", - сообщила в четверг порталу телерадиовещания ERR представитель TTJA Хелен Рохтла (Helen Rohtla).

По ее словам, хотя введенный TTJA запрет на вещание российских телеканалов истек в конце февраля, они по-прежнему недоступны из-за санкций Евросоюза.

Однако, по данным TTJA, запрет можно обойти, так как некоторые каналы доступны в приграничных регионах, а другие можно смотреть в интернете. Согласно опросу Госканцелярии Эстонии, 40% тех, кто продолжил смотреть российские каналы, делали это именно в интернете.

"Мы думаем над тем, как закрыть телеканалы, доступные в интернете. Среди каналов остались те, которые мы считаем проблемными", - подчеркнула Рохтла.