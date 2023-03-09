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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

В Приднестровье заявили о предотвращении теракта

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Министерство государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в четверг распространило на своем сайте сообщение о предотвращении теракта.

"Преступление по указанию Службы безопасности Украины готовилось против ряда должностных лиц ПМР. Подозреваемые задержаны. Они дают признательные показания", - говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к террористическому акту (29 ч. 1; 203 УК ПМР) и о приготовлении к убийству группой лиц общеопасным способом двух и более лиц в связи с их служебной деятельностью (29 ч.1; 104 ч.2 УК ПМР).

По данным МГБ, подробная информация будет представлена в фильме-расследовании Следственного комитета ПМР "Об угрозе теракта в Приднестровье" в 20:00 местного времени на "Первом Приднестровском телеканале".

Приднестровье
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