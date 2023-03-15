Тирасполь отказался выдать Кишиневу задержанных по делу о подготовке теракта

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Приднестровье не намерено выдавать Молдавии подозреваемых по делу о подготовке теракта в регионе, заявил министр иностранных дел непризнанной ПМР, главный переговорщик региона Виталий Игнатьев.

"Тирасполь не выдаст Кишиневу задержанных по делу о подготовке "теракта" против делегации ОБСЕ. Расследование будет в рамках закона и на территории Приднестровья, в полном соответствии с действующими нормами и законодательством Приднестровья. Никого никому мы выдавать не будем", - сказал Игнатьев в среду журналистам в Тирасполе.

По его словам, Приднестровье готово к сотрудничеству по вопросам следствия с международными организациями, включая ОБСЕ, а также с Кишиневом. "Более того, у следствия есть вопросы, ведется работа, чтобы установить обстоятельства доставки взрывчатки через территорию Молдавии. Мы надеемся на помощь в расследовании по этому вопросу", - подчеркнул представитель Тирасполя.

На прошлой неделе министерство госбезопасности Приднестровья объявило о предотвращении теракта и задержании подозреваемых. Во вторник прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий уточнил, что в регионе готовился теракт в отношении делегации ОБСЕ во главе с действующим председателем организации. По его словам, теракт готовил Вячеслав Кисничан, задержанный ранее за подготовку покушения на лидера Приднестровья Вадима Красносельского. По словам Гурецкого, "автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути делегации ОБСЕ на троллейбусной остановке по дороге в Кишинев". "А когда подозреваемые не смогли напасть на сотрудников ОБСЕ, они решили в качестве цели выбрать главу непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского", - заявил прокурор.

Со своей стороны, Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии заявило, что "представленные Тирасполем версии не доказаны в установленном законодательством порядке, носят спекулятивный характер и не отражают результаты расследования, не имеют доказательств и не проверены компетентными органами Республики Молдова".

Главный переговорщик Кишинева, вице-премьер-министр Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян предложил администрации Приднестровья передать подозреваемых в подготовке теракта, чтобы провести собственное расследование. Он заявил, что не верит в версию о подготовке теракта против делегации ОБСЕ. По мнению Серебряна, выдвинув эту версию, "приднестровская администрация пытается ограничить доступ иностранных чиновников в регион".

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи побывал в Молдавии 13-15 февраля.