Саудовская Аравия содействовала недавнему обмену пленными между РФ и Украиной

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Договоренности о недавнем обмене военнопленными между РФ и Украиной были достигнуты при содействии Саудовской Аравии и некоторых других арабских стран, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Их (обменов военнопленными между РФ и Украиной - ИФ) состоялось уже несколько, включая один совсем недавно, буквально позавчера. И в значительной степени договоренности, которые позволили это реализовать, были достигнуты при содействии Саудовской Аравии и ряда других арабских государств", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с саудовским коллегой.

По словам главы МИД РФ, российская сторона "за это признательна и считает, что это важно продолжать".

"Инициативы Саудовской Аравии, ее позиция по украинской проблеме не ограничивается только обменом военнопленными", - заявил российский министр.

Он отметил, что "по многим другим аспектам, которые сейчас так или иначе обсуждаются, Саудовская Аравия искренне заинтересована искать общеприемлемые решения".

"Мы это высоко ценим и считаем это полезным вкладом в усилия, которые Россия приветствовала бы для начала серьезного разговора. Пока мы со стороны наших украинских соседей не видим никакого желания серьезный разговор начинать", - подчеркнул Лавров.

Как сказал министр, что российская сторона "приветствует заинтересованность наших саудовских друзей в том, чтобы содействовать скорейшему прекращению этой ситуации и урегулированию этой ситуации в контексте законных требований Российской Федерации".