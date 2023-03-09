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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

США обеспокоены укреплением военного сотрудничества Москвы и Тегерана

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Шеф Пентагона Ллойд Остин в четверг заявил, что Вашингтон обеспокоен укреплением оборонного сотрудничества России и Ирана.

Как заявил он на пресс-конференции с его израильским коллегой Йоавом Галантом, "за прошедший год военное сотрудничество России с Ираном стало более тесным", и это, по утверждению Остина, "представляет угрозу для этого региона и безопасности граждан Израиля". Его слова приводятся в пресс-релизе Пентагона.

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Ранее в четверг сообщалось, что Остин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Тель-Авиве обсудили ядерную программу Ирана, сотрудничество Тегерана с Москвой. Шеф Пентагона отметил, что "расширяющееся сотрудничество" России и Ирана в военной сфере может привести к негативным последствиям и для Ближнего Востока.

На прошлой неделе замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российско-иранское сотрудничество в военно-технической сфере осуществляется в соответствии с международными обязательствами России. "Наше военно-техническое сотрудничество с Ираном происходит в соответствии как с нашими международными обязательствами, так и с нашим законодательством", - сказал он журналистам 2 марта в Женеве.

По словам замминистра, в Москве замечают сообщения о каких-то новых российско-иранских проектах в сфере ВТС. "Но нам к этому нечего добавить", - отметил Рябков.

США Россия Иран Пентагон Ллойд Остин
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