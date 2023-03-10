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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Американские сенаторы предложили запретить импорт урана из России

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Группа американских сенаторов от республиканской и демократической партий внесли на рассмотрение законопроект о запрете импорта российского урана, говорится в сообщении комитета сената США по энергетике и природным ресурсам.

"Ядерная промышленность США готова отказаться от использования российского урана. В штате Вайоминг есть необходимые ресурсы для наращивания производства урана внутри страны. Первым шагом должен быть отказ от российской энергии, включая уран", - приводит комитет слова сенатора-республиканца Джона Баррассо.

По мнению сенатора-демократа Джо Мэнчина, законопроект в случае одобрения "поможет американским компаниям в сфере ядерной энергии отказаться от зависимости от импортируемого из России уранового топлива".

"К сожалению, у США нет мощностей для полного производства обогащенного урана, и это привело к небезопасной зависимости от России", - сетует сенатор-республиканец Джим Риш.

Помимо Баррассо, Мэнчина и Риша соавторами документа являются еще четыре сенатора - демократы Мартин Хайнрик и Крис Кунс и республиканцы Синтия Ламмис и Роджер Маршалл.

США Джон Баррассо
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