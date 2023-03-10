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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Лукашенко сообщил о переориентации 80% "западного" экспорта на дружественные страны

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Белоруссия смогла перенаправить в восточном направлении 80% выпавшего из-за санкций экспорта на Запад, заявил президент Александр Лукашенко.

"Еще одна важнейшая задача для нашей открытой экономики - рост экспорта. Объективно нам пока не удалось полноценно компенсировать все потери. Как мне докладывают, на рынки дружественных стран переориентировано порядка 80%. Так что ситуация не драматична, но все, что недобрали в прошлом году, мы должны восполнить в этом", - сказал Лукашенко на совещании с правительством, его цитирует БелТА.

"К настоящему времени Белоруссия значительно нарастила товарооборот с главным стратегическим партнером Россией, увеличены поставки в физических объемах, торговля имеет высокую маржинальность. Однако и здесь есть нерешенные проблемы. В частности, с прохождением продукции белорусской деревообработки по территории РФ. А ведь это наш экспорт в третьи страны", - заявил Лукашенко.

Белоруссия Александр Лукашенко
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