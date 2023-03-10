Внешнеторговый оборот Белоруссии в январе снизился на 3%, профицит упал в 12 раз

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Внешнеторговый оборот Белоруссии в январе 2023 года составил $7,25 млрд, что на 2,9% меньше, чем в январе 2022 году, сообщается в материалах Нацбанка страны.

По информации Нацбанка, уменьшение объемов внешней торговли в январе произошло в связи со снижением экспорта на 10% - до $3,65 млрд. При этом импорт вырос на 5,5% - до $3,6 млрд.

В связи с этим резко упал профицит внешней торговли - в январе он составил $55,1 млн против $648,7 млн в январе прошлого года (снижение в 11,8 раза). Профицит внешней торговли сокращается с четвертого квартала прошлого года.

В январе сальдо торговли товарами вернулось в отрицательную плоскость - дефицит составил $172,7 млн против профицита на $286,7 млн годом ранее. За январь экспорт товаров уменьшился на 9,7% - до $3 млрд, импорт вырос на 5,9%, до $3,16 млрд. Оборот торговли товарами снизился на 1,7% - до $6,15 млрд.

Профицит внешней торговли услугами сократился на 37,1% - до $227,8 млн. Экспорт услуг составил $663,3 млн (снижение на 15,6%), импорт - $435,5 млн (рост на 2,8%). Внешнеторговый оборот в торговле услугами упал на 9,1% - до $1,1 млрд.

В 2022 году внешнеторговый оборот Белоруссии снизился на 6% - до $89,22 млрд (после роста на 30,7% в 2021 году) при рекордном положительном сальдо $4,31 млрд (рост на 8,6% по сравнению с показателем 2021 года).

В соответствии с целевым прогнозом социально-экономического развития Белоруссии, в 2023 году экспорт планируется увеличить на 5,5%.