Инфляция в Белоруссии в феврале ускорилась до 1,3%

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии в феврале 2023 года рост потребительских цен ускорился до 1,3% с 0,8% в январе и 0,4% в декабре 2022 года и предыдущего двухмесячного снижения на фоне ужесточения госрегулирования, свидетельствуют данные Национального статистического комитета страны (Белстат).

В январе-феврале (по сравнению с декабрем) инфляция составила 2%.

Годовая инфляция в феврале (относительно февраля 2022 года) равна 11,7% против 12% в январе.

Базовая инфляция (без учета регулируемых и сезонных цен) в прошлом месяце составила 0,5% против 0,3% в январе, за два месяца - 0,7%.

Цены на продовольственные товары в январе-феврале возросли на 2,3% (в феврале рост на 1,1%), на непродовольственные - на 0,7% (на 0,5%), услуги подорожали на 3,4% (2,7%).

По итогам 2022 года инфляция в Белоруссии обновила шестилетний максимум и достигла 12,8% (в 2021 году цены выросли на 9,97%). Целевой прогноз правительства и Нацбанка на 2023 год предусматривает снижение инфляции до 7-8%.

В Белоруссии сохраняется жесткая система госрегулирования цен практически на все товары потребительской корзины, как отечественные, так и импортные, а также на основные услуги.