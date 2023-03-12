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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:02

В Риге активисты вышли на пикет в знак протеста против сноса памятника Пушкину

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Противники планов сноса памятника Александру Пушкину собрались на организованный Русским союзом Латвии (РСЛ) пикет перед зданием Рижской думы, сообщает агентство BNS.

"Около 200 человек собрались сегодня на пикет. (...) На мероприятии собрались в основном пожилые люди, и большинство из них русскоязычные. Собравшиеся держат плакаты с лозунгами "Депутат, не борись с прошлым, отвечай за настоящее", "Пушкин - наше всё", "Don't push the Pushkin", - говорится в сообщении.

По информации BNS, перед зданием Рижской думы установлена небольшая сцена, оборудованная микрофонами и громкоговорителями, с которой произносятся речи. На мероприятие прибыли политики РСЛ, а также некоторые представители партии "Согласие". Там установлена инсталляция, изображающая мэра Риги Мартиньша Стакиса, стреляющего из пистолета в памятник Пушкину. Несколько полицейских наблюдают за мероприятием.

Нарушений правопорядка не зафиксировано

Латвия Рига Александр Пушкин
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