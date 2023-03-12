Белый дом намерен наиболее увеличить финансирование ВМС и Корпуса морпехов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Американская администрация планирует увеличить финансирование ВМС и Корпуса морской пехоты США больше, чем всех прочих видов вооруженных сил, сообщает Defense news со ссылкой на документы по проекту оборонного бюджета на 2024 финансовый год.

"Бюджет ВМС и Корпуса морской пехоты должен вырасти с $244,7 млрд - с суммы, которую одобрил Конгресс на 2023 финансовый год - до $256 млрд в следующем финансовом году", - отмечает издание.

Новые средства должны пойти на модернизацию военных верфей, на укрепление сил атомных подводных лодок, оснащенных баллистическими ракетами; на повышение боевой мощи и живучести кораблей, а также на развитие производства подлодок.

При этом $27 млрд намерены выделить на научные исследования и опытно-конструкторские разработки для ВМС. Также $77 млрд может быть потрачено на закупки для ВМС и Корпуса морпехов.

Также планируется увеличить общий бюджет ВВС и Космических сил на $9,7 млрд - до $259,4 млрд.

Ранее на этой неделе стало известно, что Белый дом хотел профинансировать Минобороны на 2024 финансовый год в размере $842 млрд - на 3,2% больше, чем в 2023 году.

Президент США Джо Байден в послании Конгрессу отмечал, что в проекте военного бюджета приоритет отдают развитию альянсов с другими странами, задачам "опередить Китай в конкурентной борьбе на мировой арене и продолжать поддержку Украины".