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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:16

Ракета "Протон-М" со спутником-ретранслятором "Луч-5Х" стартовала с Байконура

Разгонный блок "Бриз-М" выводит спутник на целевую орбиту

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - С космодрома Байконур в понедельник выполнен пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом "Луч-5Х", сообщили в "Роскосмосе".

"Сегодня в 02:13 по московскому времени с 200-й площадки космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическим аппаратом "Луч-5Х"", - говорится в сообщении.

"Ракета-носитель отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты-носителя и выводит спутник на заданную орбиту", - уточнили в госкорпорации.

Космическая система передачи данных "Луч" в настоящее время состоит из трех аппаратов на орбите и предназначена для информационного обеспечения объектов ракетно-космической техники, в том числе российского сегмента Международной космической станции.

Роскомос Луч-5Х
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