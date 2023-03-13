В Минске сообщили об увеличении автомобильных очередей на выезд из Белоруссии в ЕС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Количество легковых авто на въезд из Белоруссии в ЕС за минувшие выходные увеличилось в три раза, грузовиков - в полтора, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии.

"Скопление легкового транспорта фиксировалось перед литовскими пунктами пропуска Лаворишкес (Котловка), Шумскас (Лоша) и польским Тересполь (Брест). За два дня по данным маршрутам в ЕС проследовало всего 45% авто от нормы", - говорится в сообщении.

Согласно информации белорусского пограничного ведомства, на утро понедельника общее количество фур в очередях на выезд из республики в страны Евросоюза превышало 580, из них более 300 - на выезд в Польшу, более 230 - в Литву. Число легковых авто в очередях на выезд из Белоруссии в ЕС превышает 280.

"С пятницы задержки в оформлении большегрузов фиксировались в литовском пункте пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и польском - Кукурыки (Козловичи). Литовская сторона пропустила на свою территорию 32% фур от нормы, польская - 55%", - добавили там.

Госпогранкомитет Белоруссии традиционно обвиняет литовскую и польскую стороны в очередях на границе, говоря, что таможенники этих стран не выполняют нормы по пропуску транспорта через границу.

Ранее Литва в одностороннем порядке и без указания причин прекратила взаимодействие с Белоруссией по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска.

Также с февраля Польша приостановила на неопределенное время работу пограничного пункта Бобровники-Берестовица. На данный момент на польско-белорусской границе функционируют два пункта пропуска - один для грузового ("Козловичи-Кукурыки"), другой для легкового ("Брест-Тересполь") транспорта. При этом с 21 февраля в польском пункте пропуска Кукурыки ограничено движение фур, за исключением зарегистрированных в государствах-членах ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).