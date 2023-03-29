Число грузовиков в очередях на выезд из Белоруссии в ЕС превысило 2 тыс.

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Число грузовиков, ожидающих в очередях на выезд из Белоруссии в страны Евросоюза, превысило 2 тыс., свидетельствуют данные на сайте Госпогранкомитета республики.

Так, по состоянию на 16:00 мск более 1 тыс. фур стоит на выезд с территории республики в Польшу, более 950 - в Литву, более 50 - в Латвию.

Ранее официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что "польские службы искусственно замедляют оформление на въезд в Польшу, тем самым создавая напряженную ситуацию на белорусской стороне границы".

С февраля Польша приостановила на неопределенное время работу пограничного пункта Бобровники-Берестовица. На данный момент на польско-белорусской границе функционируют два пункта пропуска - один для грузового (Козловичи-Кукурыки), другой для легкового (Брест-Тересполь) транспорта. При этом с 21 февраля в польском пункте пропуска Кукурыки ограничено движение фур, за исключением зарегистрированных в государствах-членах ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

Ранее также сообщалось, что Литва в одностороннем порядке прекратила взаимодействие с Белоруссией по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу.