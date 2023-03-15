Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

Южная Корея с 20 марта отменит обязательное ношение масок в общественном транспорте

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Заместитель министра внутренних дел Южной Кореи Хан Чан Соп заявил во время правительственного совещания по реагированию на COVID-19, что обязательное ношение масок в транспорте будет отменено в понедельник, сообщает "Ренхап".

"С момента корректировки требований к ношению масок 30 января вирусная ситуация находится в стабильном состоянии, регистрируется снижение числа среднесуточных вирусных инфекций на 38% и снижение числа новых тяжелобольных пациентов на 55%", - отметил он.

При этом замминистра добавил, что ношение масок "активно рекомендуется пользователям общественного транспорта в час пик, группам высокого риска и тем, у кого есть симптомы заболевания".

Ранее, 30 января, правительство Южной Кореи отменило обязательное ношение масок внутри помещений.

В настоящее время ношение медицинской маски обязательно в общественном транспорте, включая автобусы, метро и такси, а также в больницах, аптеках и других учреждениях повышенного риска, таких как дома престарелых.

Таким образом, требование обязательного наличия маски сохранится только для медицинских учреждений и аптек. Однако аптеки в открытых общественных местах, таких как магазины или железнодорожные вокзалы, будут освобождены от этого требования, уточняет агентство.

Заместитель министра внутренних дел также заявил, что, начиная с понедельника, правительство постепенно возобновит международное пассажирское паромное сообщение между Южной Кореей и Китаем, которое было приостановлено в январе 2020 года.

За все время пандемии COVID-19 в стране зарегистрировано свыше 30 млн случаев заражения, от болезни скончались 34131 человек.

Хроника 09 января 2020 года – 15 марта 2023 годаПандемия коронавируса
Южная Корея коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 15 марта

Российское Минобороны назвало причину падения в Черное море беспилотника США

Москалькову предложили исключить из европейской сети правозащитной организации GANHRI

США сообщили о столкновении своего дрона с российским Су-27 над Черным морем

Путин назвал подрыв "Северных потоков" терактом, совершенным на государственном уровне

Путин назвал подрыв "Северных потоков" терактом, совершенным на государственном уровне

Boeing поставит 78 самолетов Dreamliner двум саудовским авиакомпаниям

Boeing поставит 78 самолетов Dreamliner двум саудовским авиакомпаниям

Moody's изменило прогноз для банковской системы США на "негативный"

Moody's изменило прогноз для банковской системы США на "негативный"

"Роснефть" не смогла в суде ФРГ оспорить передачу трех НПЗ во внешнее управление

Deutsche Bank отказался от работы с оператором Каспийского трубопроводного консорциума

Казахстан решил взыскать с ЦЭНКИ более 2 млрд руб. в пользу СП "Байтерек"

Казахстан решил взыскать с ЦЭНКИ более 2 млрд руб. в пользу СП "Байтерек"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });