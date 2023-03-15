Южная Корея с 20 марта отменит обязательное ношение масок в общественном транспорте

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Заместитель министра внутренних дел Южной Кореи Хан Чан Соп заявил во время правительственного совещания по реагированию на COVID-19, что обязательное ношение масок в транспорте будет отменено в понедельник, сообщает "Ренхап".

"С момента корректировки требований к ношению масок 30 января вирусная ситуация находится в стабильном состоянии, регистрируется снижение числа среднесуточных вирусных инфекций на 38% и снижение числа новых тяжелобольных пациентов на 55%", - отметил он.

При этом замминистра добавил, что ношение масок "активно рекомендуется пользователям общественного транспорта в час пик, группам высокого риска и тем, у кого есть симптомы заболевания".

Ранее, 30 января, правительство Южной Кореи отменило обязательное ношение масок внутри помещений.

В настоящее время ношение медицинской маски обязательно в общественном транспорте, включая автобусы, метро и такси, а также в больницах, аптеках и других учреждениях повышенного риска, таких как дома престарелых.

Таким образом, требование обязательного наличия маски сохранится только для медицинских учреждений и аптек. Однако аптеки в открытых общественных местах, таких как магазины или железнодорожные вокзалы, будут освобождены от этого требования, уточняет агентство.

Заместитель министра внутренних дел также заявил, что, начиная с понедельника, правительство постепенно возобновит международное пассажирское паромное сообщение между Южной Кореей и Китаем, которое было приостановлено в январе 2020 года.

За все время пандемии COVID-19 в стране зарегистрировано свыше 30 млн случаев заражения, от болезни скончались 34131 человек.