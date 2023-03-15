Минобороны РФ анонсировало проведение стрельб на учениях в Китаем и Ираном

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В акватории Аравийского моря началось трёхстороннее военно-морское учение России, Китая и Ирана, запланированы практические артиллерийские стрельбы, сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечается, на первом этапе учения военные моряки трех стран на картах отработают розыгрыш эпизодов учения по практическим действиям на море, проведут инструктажи.

"С 16 по 17 марта будет проведён морской этап учения, в ходе которого участники отработают формирование межнационального отряда боевых кораблей, совместное маневрирование, выполнят артиллерийские стрельбы как днём, так и в ночное время, а также состоится эпизод по освобождению захваченного судна, оказание помощи кораблям (судам), терпящим бедствие в море и ряд других задач", - говорится в сообщении.

Россию на учениях представляет отряд кораблей Северного флота в составе фрегата "Адмирал Горшков" и среднего морского танкера "Кама", сообщили в Минобороны РФ.