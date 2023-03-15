Конгрессмены США раскритиковали Россию из-за инцидента с беспилотником

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Сенаторы и члены Палаты представителей США раскритиковали действия российской стороны во время инцидента с американским беспилотником над Черным морем, назвав их безответственными и опасными.

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что "перехват был опасным и нахальным". Он отметил, что "США совершали рутинные полеты над Черным морем" с начала российской спецоперации на Украине. "И я уверен, что наши военные продолжат это делать", - сказал Шумер, выступая в верхней палате Конгресса.

Председатель комитета Сената США по вооруженным силам Джек Рид назвал действия России "совершенно непрофессиональными".

В свою очередь представитель комитета Палаты представителей по вооруженным силам, республиканец Майк Роджерс написал в твиттере, что этот инцидент стал "еще одним доказательством того, что угроза со стороны России для НАТО и США не ослабла".

Сенатор-демократ Бенджамин Кардин, который входит в комитет по международным делам, отметил, что речь идет о ситуации, когда США "должны предпринять любые необходимые шаги, чтобы защитить свои национальные интересы в сфере безопасности". По его словам, эти действия со стороны России были "провокационными и опасными".

Его коллега Крис Кунс заявил об "опасных и безответственных действиях" РФ в международном воздушном пространстве.

Сенатор от Республиканской партии Тодд Ян выразил обеспокоенность тем, что этот инцидент может привести к эскалации. По его словам, необходимо "предпринять любые шаги для противодействия и действовать осторожно".

Инцидент с американским дроном над Черным морем

Во вторник Европейское командование ВС США сообщило, что, по его данным, американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море после того, как его задел российский истребитель Су-27.

Российские военные в свою очередь накануне заявили, что истребители РФ не применяли вооружение против американского беспилотника над Черным морем, он упал в результате резкого маневрирования.

"В результате резкого маневрирования в районе 9:30 мск беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью", - заявило Минобороны РФ.

"Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования", - говорилось в заявлении.

По данным министерства, полет дрона "осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства".

В среду секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что РФ предпримет попытки найти обломки американского беспилотника MQ-9 в Черном море.

В свою очередь глава СВР Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос, есть ли у России возможность найти эти обломки и изучить их, отметил: "Мне представляется, что возможности технические такие есть".