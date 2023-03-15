МВД Франции насчитало менее 500 тыс. участников митингов против пенсионной реформы

Профсоюзы, в свою очередь, оценили число митингующих в 1,7 млн

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Около 480 тыс. человек приняли участие в среду в акциях протеста против пенсионной реформы во Франции, сообщили во французском МВД.

Согласно данным ведомства, 37 тыс. из них протестовали в Париже.

В свою очередь крупнейший профсоюз Франции Всеобщая конфедерация труда (CGT) объявил, что в протестах участвовали примерно 1,7 млн человек. По его оценке, в столице насчитывалось около 450 тыс. протестующих.

Французские СМИ отмечают, что протесты в целом прошли мирно, в Париже задержали 22 человека.

В Елисейском дворце позже в среду президент Франции Эммануэль Макрон встретится с премьер-министром Элизабет Борн и министрами. Как сообщают французские СМИ, поздняя встреча, вероятно, будет касаться темы пенсионной реформы.

На прошлой неделе Сенат Франции одобрил законопроект по пенсионной реформе, предложенный Макроном.

Теперь, когда Сенат принял законопроект, он будет рассмотрен совместным комитетом законодателей нижней и верхней палат. Если комитет согласует текст, окончательное голосование в обеих палатах может состояться в четверг.

Вместе с тем, в нижней палате парламента - Национальном собрании - где коалиция Макрона потеряла большинство на последних парламентских выборах, с принятием законопроекта могут возникнуть проблемы. В этом случае правительство может воспользоваться статьей 49.3 Конституции, допускающей принятие решений без голосования в парламенте.