В ЕС подготовлен план снабжения Украины боеприпасами при пополнении собственных ресурсов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Европейский план снабжения Украины боеприпасами заключается в том, чтобы покрыть срочные потребности, в частности в 155-мм снарядах, за счет запасов на складах стран ЕС при одновременном наращивании производства для пополнения истощающихся ресурсов, сообщила в пятницу бельгийская газета Le Soir.

По данным издания, украинские войска потребляют боеприпасов больше, чем в состоянии произвести оборонная промышленность ЕС, а запасы западных армий опустились ниже минимума, необходимого для стран-членов НАТО.

Газета напоминает, что вопрос уже обсуждался в штаб-квартире Североатлантического альянса, и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что "сроки поставки крупных калибров выросли с 12 до 18 месяцев". И теперь "Европейский союз пытается ответить на этот вызов".

Проект, который будет обсуждаться 7-8 марта на неформальной встрече министров обороны ЕС в Стокгольме при участии Столтенберга, разделен на три блока. В целях срочной помощи Украине государствам-членам ЕС предлагается в первую очередь избавиться от своих запасов снарядов. "Предусмотрен стимул: чем быстрее доставка, тем выше ставка возмещения. Это возмещение производится Европейским фондом мира", - объясняет Le Soir. Фонд уже использовал для Украины 3,6 млрд евро. Присоединиться к соответствующим усилиям также предлагалось третьим странам - Норвегии и Канаде.

Второе направление, дополняющее первое, - обеспечение быстрого реагирования на истощение запасов армий стран ЕС при продолжении помощи Украине в течение длительного времени. Идея основана на объединении спроса государств-членов, совместно дающих новые заказы европейской промышленности. В Брюсселе, пишет газета, видят преимущество в том, что военно-промышленный комплекс при этом получает точное представление о спросе, а покупатели выигрывают в цене за счет масштаба закупки. При этом не исключается пополнение запасов и за счет произведенных вне ЕС снарядов, например в Южной Корее.

Наконец, в среднесрочной и долгосрочной перспективах план направлен на укрепление производственных мощностей европейской промышленности с помощью бюджета ЕС. Европейская комиссия будет стремиться устранить "узкие места" или облегчить поставки сырья.

На следующей неделе министры обороны стран Евросоюза обсудят этот план без принятия решения, как это обычно происходит на неформальных заседаниях Совета ЕС.

План должен быть официально одобрен на "большом" Совете ЕС с участием министров иностранных дел и обороны за несколько дней до получения "окончательной отмашки" на саммите Евросоюза 23-24 марта, сообщает Le Soir.