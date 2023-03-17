КНДР подтвердила запуск в четверг межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В минувший четверг Северная Корея осуществила пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17", сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"В условиях, когда наиболее нестабильная ситуация в области безопасности создается на Корейском полуострове из-за безумных, провокационных и агрессивных крупномасштабных военных учений, проводимых США и южнокорейскими марионетками против КНДР, Центральная военная комиссия Трудовой партии Кореи (ТПК) сообщает о проведенном 16 марта испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" ", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что пуск ракеты - это "более серьезное предупреждение врагам, преднамеренно обостряющим напряженность на Корейском полуострове", оно "четко демонстрирует на практике готовность партии и правительства КНДР контратаковать с применением подавляющих наступательных мер в любое время".

Целью учебного пуска ракеты было также "подтверждение мобильности, нормальной работы и надежности сил ядерного сдерживания КНДР", он стал свидетельством готовности и надежности стратегических сил КНДР, отмечается в сообщении.

Агентство подчеркивает, что пуск не оказал негативного влияния на безопасность соседних стран.

Лидер страны Ким Чен Ын, как уточняет ЦТАК, на месте лично руководил пуском МБР и выразил удовлетворение результатами.

Совместные военные учения США и Южной Кореи Freedom Shield стартовали в понедельник. Как сообщалось, на расширенном заседании Центральной военной комиссии ТПК, прошедшем ранее под председательством лидера КНДР Ким Чен Ына, было принято решение принять "практические меры венного сдерживания". Это обусловлено тем, что "военные провокации США и Южной Кореи подошли к красной черте".