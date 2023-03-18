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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

В ЕС осудили очередные пуски ракет КНДР

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в заявлении от имени Евросоюза осудил запуск Северной Кореей 15 марта межконтинентальной баллистической ракеты вслед за пусками ракет малой дальности.

"Все эти незаконные и опасные действия представляют собой вопиющие нарушения резолюций Совета Безопасности ООН, они угрожают международному миру и безопасности", - говорится в заявлении Борреля, опубликованном вечером в пятницу в Брюсселе.

В документе ЕС в очередной раз указывает на необходимость того, чтобы КНДР "немедленно выполнила свои обязательства по резолюциям Совета Безопасности ООН, полностью, поддающимся проверке и необратимым образом отказавшись от всего своего ядерного оружия, других видов оружия массового уничтожения, программ создания баллистических ракет и существующих ядерных программ, а также прекратила все связанные с этим виды деятельности".

По мнению Брюсселя, "это единственный реальный путь к устойчивому миру и безопасности на Корейском полуострове".

"КНДР не может и никогда не будет иметь статус государства, обладающего ядерным оружием, в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) или какой-либо другой особый статус в этом отношении. ЕС настоятельно призывает КНДР немедленно вернуться к полному соблюдению ДНЯО и гарантий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также подписать и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - отмечается в коммюнике главы дипломатии ЕС.

Боррель подчеркивает, что "использование КНДР ресурсов для поддержки своей незаконной оружейной программы усугубляет гуманитарное положение ее населения". В его заявлении также содержится призыв к международному сообществу "отреагировать единым и твердым образом, чтобы поддержать международную архитектуру нераспространения и предотвратить дальнейшую эскалацию со стороны КНДР военной напряженности в регионе".

В ЕС считают крайне важным, чтобы все государства-члены ООН, особенно члены Совета Безопасности, обеспечили полное выполнение санкций организации и призвали КНДР к возобновлению содержательного диалога с основными договаривающимися сторонами.

Боррель выразил от имени Евросоюза "полную солидарность с Японией и Республикой Корея" и заверил, что ЕС "готов работать со всеми соответствующими партнерами в продвижении значимого дипломатического процесса, направленного на построение прочного мира и безопасности посредством полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова".

Евросоюз КНДР Жозеп Боррель
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