В Париже скопились горы отходов на фоне забастовки мусорщиков

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Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники компаний, занимающихся вывозом мусора в Париже, бастуют уже почти две недели, в результате чего на улицах скопились огромные горы отходов, сообщают в пятницу французские СМИ.

Во многих округах Парижа мусорные контейнеры, расположенные рядом с жилыми домами, переполнены, мешки с мусором лежат рядом и на тротуарах, иногда полностью перекрывая проход.

Согласно подсчетам парижской мэрии, объемы неубранного мусора на улицах достигали объема в 10 тыс. тонн.

Газета Le Figaro отмечает, что закрыты три предприятия, на которых сжигается парижский мусор: на двух проходит забастовка, на третьем идут ремонтные работы. Издание указывает на то, что, помимо созданных этой забастовкой неудобств для горожан, налицо риск чреватой последствиями антисанитарии.

Жители города в соцсетях выражают недовольство и жалуются на неприятный запах, который исходит от гор мусора.

"Концентрация отходов, особенно продовольственных, повышает риски для населения, создает проблему для общественной гигиены и способствует распространению крыс – разносчиков болезней", - говорится в заявлении столичной префектуры.

Мэр Парижа Анна Идальго в пятницу сообщила, что по требованию полиции передала стражам список из 4 тыс. имен сотрудников клининговых служб города, а также их адрес проживания.

"Я уважаю право на забастовку мусорщиков в Париже, но антисанитария – это не допустимо", - сказала она в эфире РТЛ.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен в свою очередь объяснил, что сам потребовал от полиции принять меры для выхода на работу сотрудников мусорных компаний.

"Я сказала мэру Парижа, что я уважаю ее выбор, но сожалею. Она не взяла на себя ответственность, поэтому полиция по моему требованию вчера начала требовать выхода на работу сотрудников, занятых в уборке города", - сказал министр.

Сотрудники компаний, занимающихся вывозом мусора в Париже, объявили забастовку в рамках протеста против пенсионной реформы во Франции, которая вызвала широкий резонанс по всей стране.