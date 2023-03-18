В Париже запретили массовые собрания на площади Согласия и на Елисейских полях

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - После акций протеста в Париже против пенсионной реформы полиция запретила массовые мероприятия в местах близ Национального собрания и президентской резиденции - на площади Согласия и на Елисейских полях.

Как сообщает в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции, при попытке сбора в указанных местах люди могут быть подвергнуты штрафу.

Телеканал напомнил, что в минувшие четверг и пятницу на площади Согласия в Париже проходили протестные выступления французов против применения правительством конституционной статьи 49.3 для проведения пенсионной реформы в обход голосования в нижней палате парламента - Национальном собрании.

Манифестации вылились в столкновения протестующих с силами порядка. В результате в четверг полиция задержала в Париже более 200 самых радикальных участников акций и более 60 - в пятницу.

Разработанная правительством Элизабет Борн пенсионная реформа предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Предполагается, что устанавливаемый возрастной порог выхода на пенсию будет постепенно сдвигаться с 62 лет до 64 лет по три месяца за год, и этот процесс продлится до 2030 года.