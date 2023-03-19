Баллистическая ракета, запущенная Северной Кореей в воскресенье, пролетела 800 км

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Дальность полета баллистической ракеты, которую запустила КНДР в воскресенье, составила около 800 км, сообщил Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи.

В сообщении говорится, что разведывательными органами Южной Кореи и США проводится "всесторонний анализ особенностей" ракеты. Отмечается, что союзники проведут совместные военные учения "высокой интенсивности", чтобы поддерживать высокую степень готовности к ответу на "любые северокорейские провокации".

"Мы решительно осуждаем серию запусков баллистических ракет Севером как акт значительной провокации, который наносит ущерб миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе, и явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН", - подчеркнул ОКНШ, призвав Север немедленно прекратить подобные действия.

Как сообщалось, Пхеньян осуществил в воскресенье пуск баллистической ракеты малой дальности из района полигона Тончханни в сторону Японского моря.

По данным японских СМИ, ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии.