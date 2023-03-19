В парламент Казахстана, предположительно, проходят шесть партий

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Согласно данным exit-poll, проведенного в воскресенье на выборах депутатов парламента Казахстана и местных представительных органов власти институтом Евразийской интеграции, партия Аmanat лидирует с 53,46% голосов.

Второе место на выборах, по данным exit-poll, заняла народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", за которую проголосовали 10,52% избирателей. На третьем месте - Respublica с 8,90% голосов избирателей, сообщила представитель института Айгерим Ергинболат в эфире республиканского телеканала.

На четвертом месте партия "Ак жол" с 7,87% голосов избирателей, следом Народная партия Казахстана с 6,25% голосов. Замыкает шестерку оппозиционная общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) с 5,31% голосов.

Из данных exit-poll научно-исследовательской ассоциации "Институт демократии" также следует, что шесть партий из семи, принимавших участие на выборах в Казахстане, проходят в парламент. Партия Amanat набрала 53,33% голосов, "Ауыл" - 11,26%, "Ак Жол" - 8,87 %, Respublica - 8,33%, "Народная партия Казахстана" - 6,93%, и оппозиционная общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) - 5,12%.

Согласно данным exit-poll Института комплексных социальных исследований "СОЦИС-А", партия Amanat набрала 54,42% голосов избирателей, "Ауыл" - 10,21%, Respublica - 8,79%, "Ак жол" - 8,21%, "Народная партия Казахстана" - 6,89%, а ОСДП имеет лишь 4,91% голосов.

Для прохождения в парламент партиям необходимо было преодолеть барьер в 5%. В парламентских выборах, прошедших в воскресенье в Казахстане, участвовали все семь зарегистрированных партий: правящая Amanat; демократическая партия "Ак жол", народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл"; партия зеленых "Байтак"; оппозиционная общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП); Народная партия Казахстана (НПК); партия Respublica.