Австралия ввела санкции в отношении 27 физлиц и 15 организаций Ирана

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Австралийский МИД сообщил о введении новых санкций в отношении иранских 13 физических лиц и одной организации.

Австралия вводит "дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на поездки в отношении 13 иранских физических лиц и целевые финансовые санкции в отношении одной организации, (...) участвующих в производстве и поставке беспилотников в Россию", говорится в сообщении.

"Этот список демонстрирует, что будут последствия для тех, кто оказывает материальную поддержку России", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, правительство Австралии наложило финансовые ограничения и запрет на поездки в отношении еще 14 физлиц, а также экономические санкции в отношении 14 организаций, ответственных, по мнению Канберры, за нарушения прав человека в Иране.

Уточняется, что "объектами санкций также являются высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов, политические и военные деятели, в том числе из корпуса стражей исламской революции, причастные к жестокому подавлению протестов".

В феврале США ввели санкции против восьми граждан Ирана, занимающих руководящие должности на предприятии Paravar Pars, которое производит беспилотники Помимо США такие же меры против иранских бизнесменов и предприятий применили ЕС и Великобритания - за разработку и предполагаемую поставку беспилотников России.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали бездоказательные утверждения Запада о якобы совершенных поставках в РФ иранских беспилотников.