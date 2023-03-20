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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

ЕС ввел дополнительные санкции в отношении Ирана

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в понедельник о введении новых санкций в отношении еще восьми физических лиц и одного юридического лица в Иране в связи с "серьезными нарушениями прав человека".

"В частности, совет наказывает членов аппарата судебной власти, ответственных за вынесение смертных приговоров в ходе несправедливых судебных процессов и применение пыток к осужденным", - говорится в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

Санкции ЕС наложены также на причастных, по мнению Евросоюза, к ущемлению прав и свобод женщин и девушек или распространению ненависти по отношению к ним священнослужителей, парламентария, чиновников, представителя радиовещательной компании, а также на Высший совет культурной революции, продвигавший проекты, ущемлявшие права женщин и меньшинств.

На сегодня ограничительные меры по Ирану применяются к 204 физическим и 34 юридическим лицам, напоминают в Брюсселе. Эти санкции состоят из замораживания активов, запрета на поездки в ЕС и запрета на предоставление средств или экономических ресурсов включенным в перечень субъектам.

Также действует запрет на экспорт в Иран оснащения, которое может быть использовано для внутренних репрессий, и оборудования для мониторинга телекоммуникаций.

"Европейский союз и его государства-члены призывают иранские власти остановить жестокое подавление мирных протестов, прекратить прибегать к произвольным задержаниям как средству подавления критических голосов и освободить всех несправедливо задержанных. ЕС призывает Иран прекратить практику вынесения и приведения в исполнение смертных приговоров протестующим, отменить вынесенные смертные приговоры, а также обеспечить надлежащую правовую процедуру для всех задержанных", - говорится в документе Совета ЕС.

Кроме того, Евросоюз призывает Иран положить конец практике задержания иностранных граждан с целью получения политической выгоды.

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