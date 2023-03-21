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Geely увеличила выручку в 2022 году почти в 1,5 раза

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Один из крупнейших китайских автопроизводителей Geely Automobile Holdings Ltd существенно нарастил выручку в 2022 году, однако чистая прибыль увеличилась незначительно.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль за прошлый год составила 5,26 млрд юаней ($764,7 млн) против 4,85 млрд юаней в 2021 году. Выручка выросла на 46%, до 147,96 млрд юаней.

Существенное удорожание аккумуляторов, микросхем и других компонентов, а также инвестиции в принадлежащего Geely производителя электромобилей Zeekr оказали давление на валовую рентабельность, которая снизилась на 3 процентных пункта, до 14,1%.

В 2022 году Geely продала 1,4 млн автомобилей, в том числе 1,2 млн на внутреннем рынке и 200 тыс. за рубежом. Показатели выросли на 8%, 2% и 72% соответственно. В этом году компания планирует увеличить общий объем продаж примерно на 15%.

На торгах в Гонконге акции автопроизводителя дорожают на 3,9%. Индекс Hang Seng поднимается на 1,4%.

Geely
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