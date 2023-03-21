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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Президент Киргизии сообщил о рекордном запасе золота в стране

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что республика накопила рекордный запас золота.

"Совместная координация ветвей власти позволила собрать такой объем запасов золота, чего не наблюдалось за всю историю независимого Кыргызстана. Мы держим их на случай непредвиденных обстоятельств в качестве стратегических резервов", - сказал Жапаров на праздничном мероприятии по случаю Нооруза.

По его словам, планета подвергается различным катаклизмам, возникают крупные военные конфликты, мировая экономика переживает потрясения, а их последствия распространяются по всему миру.

"Они не обошли и нас стороной, что заметно отразилось на росте цен. Но несмотря на это, мы смогли поднять заработные платы работникам социальной сферы и государственных служащих. Мы также преуспели сделать много работы в сфере безопасности и обороны, поскольку вопрос целостности страны вышел на первое место в связи с известными событиями. Мы закупили современную военную технику, выделив на это миллиарды", - отметил Жапаров.

Он добавил, что республика активизирует сотрудничество со стратегическими партнерами.

"Какую бы страну не брать в пример, сложно развиваться в одиночку без выстраивания взаимоотношений с другими государствами. В этих условиях нужно укреплять международное партнерство и дружественные отношения. Мы усилили взаимодействие со стратегическими партнерами и дружественными странами", - заявил Жапаров.

Киргизия Садыр Жапаров
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