Эстония с 1 мая введет налог на хранение запасов газа

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Эстонии с 1 мая вступит в силу постановление, регулирующее плату за резерв природного газа, на основании которого будет финансироваться хранение и управление государственным запасом газа, сообщило Министерство экономики и коммуникаций.

"В прошлом году Центр государственного резерва Эстонии (Eesti Varude Keskus - EVK) получил от правительства задание по формированию государственного запаса природного газа. Несмотря на нестабильную ситуацию на газовых рынках, EVK выполнил задание - с помощью шести тендеров впервые для эстонского государства был сформирован стратегический запас газа. При необходимости он может покрыть потребление в течение нескольких месяцев отопительного сезона", - сообщила через пресс-службу министр экономики Рийна Сиккут.

Расходы, связанные с хранением и управлением стратегическими запасами газа, покрываются за счет налога на запасы природного газа. Сетевой оператор добавляет соответствующую плату к счету за сетевые услуги, предъявляемому потребителю, а оператор, в свою очередь, уплачивает ее Центру госрезерва Эстонии. Размер платы, отраженной в счете потребителя, зависит от объема потребления и, по данным центра EVK, составляет примерно 0,5% от окончательного счета потребителя за газ.

В 2023 году ставка резервного платежа без учета налога с оборота составляет 0,4 евро за МВт.ч. Например, если домохозяйство тратит на газ 200 евро в месяц, а потребление составляет 2,5 МВт.ч, то к счету этого потребителя будет добавлена плата в размере 1 евро плюс налог с оборота.

Цель стратегического резерва газа Эстонии - обеспечивать бесперебойную подачу газа в случае масштабных нарушений в поставках. Объем резерва газа составляет 1 ТВт.ч, что соответствует 28% прогнозируемой потребности на новый годовой период потребления.

EVK хранит стратегические запасы газа в подземном хранилище в латвийском Инчулкансе.