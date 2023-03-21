Японский лунный аппарат Нakuto-R выведен на окололунную орбиту

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Первый японский лунный посадочный аппарат Hakuto-R компании ispace во вторник успешно выведен на окололунную орбиту спустя три месяца автономного полета, сообщила компания на своем сайте.

"Посадочный аппарат Hakuto-R теперь находится на орбите вокруг Луны после проведенного маневра по выведению на околунную орбиту", - говорится в сообщении компании.

По данным компании, посадка аппарата на Луну планируется на конец апреля этого года.

Посадочный аппарат Hakuto-R был запущен к Луне 11 декабря прошлого года с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Через 47 минут после старта аппарат отделился от второй ступени ракеты и взял курс на Луну.

Миссия является полностью частной. Hakuto-R может стать первым в истории частным космическим аппаратом, успешно севшим на Луну. Японская компания ispace разрабатывает технологии роботизированных космических посадочных устройств.

Прилунение посадочного модуля массой 1 тонна планируется в кратере Атлас на видимой стороне естественного спутника Земли. Оснащенный рядом научных приборов, аппарат будет выполнять исследовательские функции в качестве стационарного зонда.

Вместе с японским посадочным аппаратом, размер которого составляет примерно 2 на 2,5 метра, на Луну летит и созданный в Объединенных Арабских Эмиратах луноход Rashid весом около 10 кг. Микроровер, построенный Космическим центром Мохаммеда Бин Рашида (ОАЭ), оснащен двумя камерами высокого разрешения, микроскопом, тепловизором и зондом Ленгмюра.

Луноход Rashid должен сделать фотографии лунной поверхности и провести ряд исследований во время своей миссии, которая продлится около 14 земных дней.

Посадочный модуль также доставит на Луну миниатюрный мобильный робот еще меньшего размера, разработанный Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) и японской компанией по производству игрушек Tomy. Так называемый лунный робот-трансформер, весящий всего 250 граммов и имеющий ширину около 8 см, имеет форму шара. По прибытии на Луну он раскладывается в подвижное средство, имеющее два крошечных колеса, с помощью которых будет передвигаться по лунной поверхности. Миниатюрный робот, оснащенный камерами, будет передавать снимки на Землю.

Кроме того, в рамках миссии Hakuto-R на полярную орбиту Луны отправлен созданный NASA малый спутник Lunar Flashlight. Этот кубсат будет искать водяной лед внутри постоянно затененных кратеров вблизи Южного полюса Луны с помощью установленных на нем инфракрасных лазеров.